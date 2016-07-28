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وزير خارجية اليمن: نطالب العالم بإدانة الانقلاب الحوثي الجديد

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وزير خارجية اليمن: نطالب العالم بإدانة الانقلاب الحوثي الجديد وزير خارجية اليمن: نطالب العالم بإدانة الانقلاب الحوثي الجديد

عبد الملك المخلافي

طالب وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي المنظمات الدولية بإدانة الانقلاب الجديد على الشرعية الدستورية والأممية محملًا تحالف الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح مسؤولية إفشال المشاورات.

وقال المخلافي في تصريحات نقلتها سكاي نيوز عربية إن الانقلابيين نجحوا بإقناع العالم بأنهم ضد السلام، وأنهم سبب إفشال مشاورات الكويت، ومتمردون على الشرعية الدولية .

وأكد المخلافي على  أهمية إدراك  المجتمع الدولي من يشعل الحرب، وما زال ًا على خيارات الانقلاب على الرغم من مساعي السلام الصادقة.

وأعلن الحوثيون صباح اليوم الخميس إنشاء مجلس سياسي للحكم في اليمن بالتخالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

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