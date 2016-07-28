تقرير في الجول – وليد سليمان صانع اللحظات الحاسمة للأهلي

الأهداف هي أهم شيء في كرة القدم ولكن في أصعب اللحظات هناك من يستطيع صناعتها بدقة متناهية لتقود فريقه لتحقيق الانتصارات.. ووليد سليمان لاعب الأهلي أحد هؤلاء اللاعبين.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 لحظات كان وليد سليمان فيها حاسما رفقة الأهلي في البطولات الإفريقية المختلفة.

عودة الأمل

سافر الأهلي للمغرب لملاقاة الوداد في رابع جولات دوري أبطال إفريقيا ولا يملك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط ويحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى.

الأهلي لا يملك بديلا سوى الفوز أي نتيجة أخرى ستعصف بآماله في التأهل لنصف النهائي.

في الدقيقة 46 احتسبت ركلة حرة غير مباشرة للأهلي من الناحية اليمنى أرسلها وليد سليمان بعرضية متقنة حولها رامي ربيعة لهدف الانتصار.

ذاهبون إلى المجموعات

الأهلي يواجه يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا والنتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله حتى الدقيقة 95 وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

الفريقان في طريقها للجوء لركلات الترجيح ولكن عرضية أخرى من وليد سليمان ولكن تلك المرة من الناحية اليسرى حولها عبد الله السعيد برأسية في الشباك.

وضمن الأهلي العودة للمشاركة في دور المجموعات بعد عامين من الغياب.

اللقب الـ20

خسر الأهلي من سيوي سبور في ذهاب نهائي الكونفدرالية في كوت ديفوار بهدفين لهدف ويحتاج للفوز بهدف دون رد في الإياب للظفر باللقب.

النتيجة تشير للتعادل السلبي في ستاد القاهرة والأهلي في طريقه لفقدان اللقب القاري.

انطلق وليد سليمان من الناحية اليمنى وأرسل عرضية بيمناه على رأس عماد متعب في الدقيقة 95 ليتوج الأهلي بطلا للكونفدرالية ويصبح أول فريق مصر يظفر باللقب.

لقب جديد من تونس

عاد الأهلي إلى تونس في عام 2012 لملاقاة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد ست سنوات من انتزاع اللقب من أنياب مواطنه الصفاقسي.

انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل بهدف لمثله والأهلي يحتاج للانتصار في تونس أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لمثله ليتوج باللقب.

تقدم الفريق الأحمر بهدف عن طريق محمد ناجي "جدو"، وفي الدقيقة 62 كان وليد سليمان على الموعد لتأكيد انتصار الأهلي وقتل آمال الترجي في تعديل النتيجة.

تلك المرة لم يصنع وليد سليمان هدفا بل سجل بنفسه وبطريقة رائعة للغاية بعد مراوغة لاعب الترجي.

كعب مُبهر

الأهلي يواجه الزمالك في قمة مصرية إفريقية في دوري الأبطال عام 2013 والنتيجة تشير لتقدم الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

في الدقيقة 52 حول وليد سليمان التمريرة القادمة له بكعب رائع إلى محمد أبو تريكة الذي لم

يتوان عن تسديدها بقوة بيمناه في الشباك مسجلا الهدف الثالث.

وكان الهدف بداية طريق الأهلي لتسجيل الهدف الرابع وقتل آمال الزمالك في إدراك التعادل.