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مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر تستقبل 270 مصابا في أحداث الحرس الجمهوري

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مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر تستقبل 270 مصابا في أحداث الحرس الجمهوري مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر تستقبل 270 مصابا في أحداث الحرس الجمهوري

كتب : طارق عبد العزيز منذ 44 دقيقة

أعلن الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي، أن مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر استقبلت 270 مصابا في أحداث اشتباكات الحرس الجمهوري.

وقال السقا، في تصريحات لـ"الوطن"، إن 80 حالة منهم يخصعون لعمليات جراحية عاجلة نظرا لإصابتهم بطلقات نارية في الصدر والبطن، ولفت السقا إلى أنه يوجد 10 حالات بالعناية المركزة لسوء حالتهم الصحية، مشيرا إلى أنه لم يدخل للمستشفى مصابون من الأطفال أو السيدات سواء في المصابين أو الوفيات، مضيفا أنه تم تركيب أنبوب صدري في 50 حالة من المصابين.

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