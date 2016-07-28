ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على رجل الأعمال ممدوح الزهيرى نصاب بورسعيد الهارب فى القاهرة.

يذكر أن رجل الأعمال المذكور سبق اتهامة فى عدد 64 قضية نصب وشيكات بدون رصيد، منها القضايا أرقام 2270/2005 مدينة نصر، محكوم عليه بالحبس ثلاث سنوات، والقضية 6553/2005 مدينة نصر محكوم عليه بالحبس سنة، والقضية 34274/2009 مدينة نصر محكوم عليه بالحبس ستة أشهر.

كما يمتلك ممدوح الزهيرى شركة وهمية تحت اسم "m z"، يتمكن من خلالها بالنصب على الضحايا، واستطاع التهرب من الضرائب بملايين الجنيهات، ما أضر بالاقتصاد القومى، وهارب من العديد من القضايا ببورسعيد والقاهرة والإسكندرية.

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