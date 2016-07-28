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أئمة الأوقاف يدشنون حملة "كلنا الطيب" لدعم قرار الأزهر برفض الخطبة المكتوبة

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أئمة الأوقاف يدشنون حملة "كلنا الطيب" لدعم قرار الأزهر برفض الخطبة المكتوبة أئمة الأوقاف يدشنون حملة "كلنا الطيب" لدعم قرار الأزهر برفض الخطبة المكتوبة
تصاعدت حالة من الرفض للخطبة المكتوبة داخل وزارة الأوقاف، وأطلق عدد كبير من الأئمة حملة تحت مسمى "كلنا الطيب"، لمناصرة شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء فى قرار رفض الخطبة المكتوبة.

وأقدم عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف على تبديل صورهم الشخصية على "فيس بوك" ووضعوا صورة شيخ الأزهر، وكتابة تعليقات تناصر الإمام الأكبر، تحت عنوان "كلنا الطيب".

حملة كلنا الطيب (1)

حملة كلنا الطيب (2)

حملة كلنا الطيب (3)

حملة كلنا الطيب (4)

حملة كلنا الطيب (1)

حملة كلنا الطيب (2)

حملة كلنا الطيب (3)

http://www.youm7.com/story/2016/7/28/وزير-الأوقاف-يتحدى-الأزهر-الشريف-مختار-جمعة-يرفض-وقف-الخطبة-/2819489#
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