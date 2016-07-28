«إقامة دبي» تدعو المواطنين لتجديد الجوازات قبل سفرهم

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المواطنين لتجديد جوازاتهم قبل تاريخ انتهاء مدتها بستة أشهر إذا رغبوا بالسفر خارج الدولة، لأن معظم الدول لا تسمح بدخول أراضيها في حال أوشك جواز السفر على الانتهاء.

وأكد العميد أحمد المهيري مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لقطاع الجنسية في دبي أن إدارة الجنسية أنجزت خلال النصف الأول من هذا العام 17 ألفاً و261 معاملة من ضمنها 13938 إصدار جواز سفر جديد و3323 إصدار خلاصة قيد جديدة.

وقال المهيري إن إقامة دبي تعمل وفق نظم وآليات تقنية عالية حيث إنه بإمكان المواطنين تجديد جوازاتهم عبر تطبيق إقامة دبي الذكي.

وأشار إلى أن المواطنين يستطيعون تحميل التطبيق الذكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والدخول إلى خدمة إدارة الجنسية وتقديم طلب تجديد الجواز وتعبئة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف والعنوان ثم اختيار طريقة تسليمهم الجواز وإتمام عملية الدفع والانتهاء.

وأفاد بأن طلب تجديد الجواز عن طريق التطبيق الذكي يتم بيسر وسهولة ويصل الجواز خلال يوم عمل كامل إلى أي مكان يحدده مقدم الطلب حيث يصله سواء في دبي أو في أي إمارة أخرى وذلك من خلال خدمة «ساعي» للتوصيل.

وأضاف المهيري أن من ميزات استخدام التطبيق الذكي لتجديد الجوازات أن مقدم الطلب يستطيع تقديمه من أي مكان في أي وقت ولا يحتاج لزيارة مبنى الإدارة أو أي من مراكزها لتجديد جواز السفر.

ونوه إلى أنه بإمكان المواطنين أيضاً تجديد جوازاتهم أو طلب إصدار جواز سفر جديد أو إخراج قيد من خلال الحضور إلى مبنى إدارة الجنسية في منطقة الجافلية في دبي ويمكنهم أيضاً تجديد جوازات سفرهم في مركز المنارة ومركز الطوار ومركز الخدمة في مبنى ثلاثة في مطار دبي الذي يستقبل الطلبات على مدار الساعة كافة أيام الأسبوع، وأيضاً هناك خدمة تجديد الجوازات وإصدارها وإصدار خلاصة القيد في مركز حتا التابع لإقامة دبي ويتم إصدار الجواز الإلكتروني في وقت قياسي خلال 48 ساعة.

من جانبه ذكر العقيد علي شعبان مدير إدارة وثائق السفر وخلاصات القيد في إدارة الجنسية في دبي أنه يجب توعية الناس بالمحافظة على جوازات سفرهم من التلف وعدم وضعها في أماكن قد تتلفها وأيضاً الحفاظ عليها من الضياع والاحتفاظ بها دائماً في أماكن آمنة.