عهود الرومي: الإمارات قامت منذ تأسيسها على قيم نبيلة وأخلاق رفيعة

أكدت معالي عهود الرومي وزيرة الدولة للسعادة أن دولة الإمارات "قامت منذ تأسيسها على قيم نبيلة وأخلاق رفيعة ميّزت شعبها ورسمت له هوية راقية ومكانة مميزة بين الشعوب والأمم".

وقالت معاليها عبر حسابها الرسمي على تويتر تعليقاً على اعتماد مادة التربية الأخلاقية، في مناهج التعليم بالدولة، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "مادة التربية الأخلاقية ستحفظ هذا الإرث الأخلاقي الجميل والملهم، وستضمن استمراره جيلاً بعد جيل".

وكتبت معاليها في تغريدة ثانية "بوركت جهود قيادة، غرست مكارم الأخلاق، كمنهج علم وحياة لتبني إنساناً وتنشئ أجيالاً، على رفيع الخلق وجمال الإنسانية".

وأضافت "بالأخلاق النبيلة يسمو الفرد وتنهض الشعوب وتزدهر الأمم فهي العملة الفريدة التي توحد البشر، وترتقي بالإنسانية".

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