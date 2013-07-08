"الصحة" تقاضي يحيى موسى لانتحاله صفة المتحدث الرسمي باسم الوزارة

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 30 دقيقة

أصدرت وزارة الصحة، بيانا قالت فيه "إن الوزارة لا يوجد متحدث رسمي أو مستشار إعلامي باسمها في الوقت الحالي، وأن كلا من الدكتور خالد الخطيب والدكتور محمد سلطان هما المتحدثان الرسميان لها فيما يخص الإعلان عن أعداد المصابين والوفيات".

ونبهت وزارة الصحة في البيان، على وسائل الإعلام "بعدم التعامل مع الدكتور يحيى موسى كمتحدث رسمي أو مستشار إعلامي لها"، مؤكدة أنها لم تكلفه بهذه الوظيفة لا سابقا ولا حاليا، وأن توصيفه الوظيفي هو مدير لمكتب المستشار الإعلامي السابق، ويختص بالنواحي الإدارية فقط، وأن ما حدث من تكرار ظهوره في وسائل الإعلام في الفترة الماضية للحديث باسم الوزارة استند فيه إلى انتمائه السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الفترة ما قبل 30 يونيو.

وأشار بيان الوزارة إلى أن "الوزارة ستقاضي الدكتور يحيى موسى لانتحاله صفة المتحدث الرسمي باسمها دون تكليف رسمي منها، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر، ويخرج برسالة وزارة الصحة من حياديتها إلى التسيس، وهو ما يعد خروجا على ثوابت الوزارة التي تعني بالمجال الإنساني وتقديم الخدمة للمواطن المصري أيا كان انتماؤه".