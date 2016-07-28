زيزو يسدي نصائحه لمعلول ويعقد معه جلسة ترحيب

عقد عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة جلسة مع علي معلول لاعب الفريق الجديد في مكتبه صباح اليوم الخميس للترحيب به.

وحرص عبد الشافي على إسداء بعض النصائح للاعب الجديد، والتي ستساعده على التأقلم سريعا في الأهلي.

علي معلول خاض حصته التدريبية التأهيلية صباح اليوم مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، والذي أكد بدوره جاهزية معلول للمباريات. (طالع التفاصيل)

وقام عبد العزيز عبد الشافي بإخبار علي معلول بطرق التواصل مع الجهاز الفني والإداري للفريق والإدارة، وكيفية التأقلم سريعا في الأهلي لمساعدته على النجاح.

وأكد مدير قطاع كرة القدم على أن معلول صفقة مميزة ويمثل إضافة قوية لصفوف الفريق نظراً لما يملكه اللاعب من خبرات كبيرة وأداء مميز مشيراً إلى أنه سوف يساهم مع زملائه في الفريق في تحقيق طموحات جماهير الأهلي للفوز بكل البطولات والعودة من جديد للمشاركة في بطولة العالم للأندية باليابان.

كما تحدث مدير قطاع الكرة مع معلول عن ذكرياته في تونس وارتباطا بنجوم الجيل الذهبي للمنتخب التونسي الذي نجح في الوصول لمونديال العالم على حساب المنتخب المصري عام 74 بالمكسيك، وشهدت الجلسة قيام زيزو باستعراض صورة لنجوم الأهلي قديما يضعها في مكتبه ويظهر بالصورة زيزو وحسن حمدي ومحمود الخطيب.

ويستعد الأهلي لملاقاة سموحة في الأول من أغسطس المقبل، ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.