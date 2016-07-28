أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صلاح سليمان يعتذر لإنبي.. وسموحة: بعلمنا ومتمسكون به

Google+ Print
صلاح سليمان يعتذر لإنبي.. وسموحة: بعلمنا ومتمسكون به صلاح سليمان يعتذر لإنبي.. وسموحة: بعلمنا ومتمسكون به

تقدم صلاح سليمان لاعب نادي سموحة الجديد باعتذاره لإدارة نادي إنبي عما بدر منه في الأونة الأخيرة.

مثل صلاح سليمان مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة بين ناديي إنبي وسموحة بسبب مطالبة كل منهما بأحقيته في ضمه.

وكان صلاح سليمان قد أرسل بيانا رسميا لإدارة إنبي يعتذر فيه عما بدر منه من إساءة خلال وسائل الإعلام.

من جانبها أكدت إدارة ناديب سموحة أنها على علم بالخطوة التي اتخذها صلاح سليمان.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة بسموحة في تصريحات لـ FilGoal.com: "متمسكين بتعاقدنا مع صلاح سليمان وموقفنا قانوني وقوى نظرا لتعاقدنا مع اللاعب في الفنرة التي تسمح لنا بالتفاوض معه وإخطارنا إنبي كتابيا بأننا نفاوض اللاعب".

وأضاف "اللاعب تحدث معي وأخبرني بأنه سيقدم اعتذارا لانبي بسبب تجاوزه إعلاميا في إدارة النادي وأخبرنا أن مسؤولي إنبي هم من طالبوه بذلك كشرط لعدم تقديم التعاقد الخاص به معهم".

وأتم "اللاعب سيكون متواجدا في تدريب اليوم للفريق بشكل طبيعي رغم اعتذاره لإنبي كما أبلغني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع