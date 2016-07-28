صلاح سليمان يعتذر لإنبي.. وسموحة: بعلمنا ومتمسكون به

تقدم صلاح سليمان لاعب نادي سموحة الجديد باعتذاره لإدارة نادي إنبي عما بدر منه في الأونة الأخيرة.

مثل صلاح سليمان مشكلة كبيرة في الفترة الأخيرة بين ناديي إنبي وسموحة بسبب مطالبة كل منهما بأحقيته في ضمه.

وكان صلاح سليمان قد أرسل بيانا رسميا لإدارة إنبي يعتذر فيه عما بدر منه من إساءة خلال وسائل الإعلام.

من جانبها أكدت إدارة ناديب سموحة أنها على علم بالخطوة التي اتخذها صلاح سليمان.

وقال عاطف حنفي مدير الكرة بسموحة في تصريحات لـ FilGoal.com: "متمسكين بتعاقدنا مع صلاح سليمان وموقفنا قانوني وقوى نظرا لتعاقدنا مع اللاعب في الفنرة التي تسمح لنا بالتفاوض معه وإخطارنا إنبي كتابيا بأننا نفاوض اللاعب".

وأضاف "اللاعب تحدث معي وأخبرني بأنه سيقدم اعتذارا لانبي بسبب تجاوزه إعلاميا في إدارة النادي وأخبرنا أن مسؤولي إنبي هم من طالبوه بذلك كشرط لعدم تقديم التعاقد الخاص به معهم".

وأتم "اللاعب سيكون متواجدا في تدريب اليوم للفريق بشكل طبيعي رغم اعتذاره لإنبي كما أبلغني".