اجتماع ثلاثي في الزمالك يحسم مصير تعيين مؤمن سليمان وعبد الغني

يحسم اجتماع ثلاثي في الزمالك يعقده مرتضى منصور رئيس النادي مع إسماعيل يوسف ومحمد صلاح مصير تعيين الثنائي مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني في الجهاز الفني الجديد.

وكان الزمالك قد قبل استقالة محمد حلمي المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام صن داونز يوم الأربعاء.

وسيجتمع مرتضى مع إسماعيل يوسف مدير الكرة وصلاح المدير الفني المؤقت لحسم صلاحيات أعضاء الجهاز الجدد وكذلك مصير مؤمن سليمان وعلاء عبد الغني المرشحين لدخول الجهاز الفني مع المدرب الأجنبي الجديد.

وعلم FilGoal.com أن صلاح يرى أن عناصر الجهاز الفني كثيرة وأن الأمر سيؤرق عمل المدير الفني الأجنبي القادم.

كذلك اقترب أيمن طاهر مدرب الحراس من البقاء في الزمالك مع المدرب الجديد وسيتم حسم موقفه رسميا خلال ساعات خاصة وأنه أسامة عبد الكريم اسمه بات مطروحا لخلافة طاهر.