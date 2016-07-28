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مؤمن سليمان لـ في الجول: أنا تحت أمر الزمالك.. لكن لم يتحدث معي أحد

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مؤمن سليمان لـ في الجول: أنا تحت أمر الزمالك.. لكن لم يتحدث معي أحد مؤمن سليمان لـ في الجول: أنا تحت أمر الزمالك.. لكن لم يتحدث معي أحد

أكد مؤمن سليمان المرشح لمنصب المدرب العام في الزمالك أنه لم يتحدث معه أي شخص مسؤول من إدارة الفريق الأبيض حتى الآن كي يتولى المهمة بشكل رسمي.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أكد في وقت سابق ترشيح مؤمن سليمان لتولي منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

وتحدث مؤمن سليمان الذي يعمل حاليا في نادي الأسيوطي قائلا:"لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك حتى الآن فما سمعته كان حديث رئيس النادي في وسائل الإعلام".

وأكمل"لكن أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت ولو سارت الأمور على ما يرام فسيتحدث مرتضى مع رئيس نادي الأسيوطي محمود الأسيوطي".

وأتم"سيكون هناك محادثات أيضا على مستوى الإدارة نظرا لأن قيمة فسخ تعاقدي مع الأسيوطي تبلغ 100 ألف جنيه".

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فيديو اليوم السابع