انطلاق أول فعاليات "طبيبى 24/7" للتعليم الطبى المستمر بالشراكة مع "ألاميدا"

تعتبر ألاميدا للرعاية الصحية واحدة من مقدمى الرعاية الصحية الأكثر تميزًا فى الشرق الأوسط، ويزورها أكثر من٥٠٠ ألف مريض سنوياً، وتضم ألاميدا للرعاية الصحية أكبر مؤسسات الرعاية الطبية، ومنها: مستشفى السلام الدولى بالمعادى، مستشفى السلام الدولى بالقطامية، مستشفى دار الفؤاد 6 أكتوبر، مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، معامل يونى لاب، إلكسير للمناظيرو طبيبى 24/7.

القاهرة 24 يوليو 2016 : أطلقت طبيبى 24/7 الشركة المصرية الرائدة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية فى طب الأسرة والأطفال، والشريك الاستراتيجى لمجموعة ألاميدا القابضة أولى فعاليات "طبيبى 24/7 للتعليم الطبى المستمر" فى الفترة من 21 يوليو الجارى وحتى 29 يوليو بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الأولية الدولية "PCI" المتخصصة فى تقديم المحتوى التعليمى الطبى المستمر لأطباء الأسرة فى المملكة المتحدة، ويأتى ذلك إيمانًا من طبيبى 24/7 منها بأهمية تفعيل دور طبيب الأسرة والنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فريق طبى متميز متخصص فى تشخيص وعلاج والوقاية من أمراض الأسرة والطفل من خلال خطة لتطوير المسار الوظيفى لمجموعة مختارة من الأطباء عن طريق اتباع نظام التعليم الطبى المستمر، والذى سوف يمكن الفريق الطبى من التعامل مع الأسرة ككل فى احتياجاتها الطبية.

وعقب اجتياز البرنامج التدريبى يتمكن الفريق الطبى من التعامل مع مختلف "الأمراض المزمنة على درجة عالية من الجودة تماثل مثيلاتها فى العالم المتقدم، مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والربو، والتشاور من خلال أحدث التقنيات وأساليب تدريبية حديثة.

نظام "طبيب الأسرة والرعاية الصحية الأولية عالية الجودة" يعكس الرؤية المتميزة لمفهوم الرعاية الصحية الذى تتبناه طبيبى 24/7، حيث يتيح للأطباء التواصل الدائم مع مرضاهم من خلال تقديم الإرشادات الطبية اللازمة بطرق إلكترونية ومستدامة عن طريق مركز خدمة العملاء إضافة إلى توفير خدمة الزيارات المنزلية والاستشارات الطبية عبر الهاتف، وذلك على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، كذلك مواعيد تطعيمات الأطفال والتذكرة بها قبل مواعيدها وزيارات المتابعة للعمليات الجراحية وغيرها.

ألاميدا للرعاية الصحية هى أول شبكة مدمجة من المستشفيات والخدمات الصحية فى مصر بأعلى مستوى، ملتزمين بأحدث وحداث معايير الصحة والرعاية الدولية من أجل الاستمرارية فى الريادة الطبية.

وقد أعرب الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة شركة ألاميدا للرعاية الصحية، عن سعادته قائلا "نحن متحمسون لتفعيل شراكتنا مع طبيبى 24/7 وسعداء برؤية حماس وتناغم هذا الفريق من الأطباء من خلال هذا البرنامج التدريبى، وسيلعب طبيبى 24/7 وخدمات طب الأسرة دورًا محوريًا فى بناء قطاع صحى حديث تتوفر فيه خدمات الرعاية الصحية بكفاءة عالية تليق بعملائنا، لقد وضعنا خطة توسعية طموحة لإرساء الخدمة فى أنحاء البلاد ودمجها مع كافة مستشفياتنا وخدماتنا الأخرى".

وهناك خطة طموحة جدا للتوسع، شأنها أن تجلب هذه الخدمات إلى كل ركن من أركان البلاد ودمجها بكل ما أوتينا من المرافق والخدمات الأخرى وهى تحديث واسع النطاق يشمل جميع وحداتنا الطبية، مستمر حتى يسمبر 2016 ، مثل مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، مستشفى السلام الدولى بالقطامية ومستشفى السلام الدولى بالمعادى التى ستزيد من طاقتها الاستيعابية إلى 354 سريرا، لتلبية الطلب المتزايد من المرضى، كما يمتد هذا التطوير ليشمل إقامة برج طبى جديد للعيادات الخارجية والذى سوف يحدث تغييرا إيجابيا من حيث الكيفية التى تقدم بها الرعاية الطبية من أجل الاستمرارية فى الريادة الطبية.

قام سعادة السفير جون كاسن، سفير المملكة المتحدة بجمهورية مصر العربية بحضور إحدى فعاليات البرنامج التدريبى بفندق كيمبنسكى يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2016. وقد صرح سيادته "بأن من أهم أولوياتى كسفير أن أساعد المصريين على صنع مستقبلا أفضل لبلدهم عن طريق تمكينهم بالتعليم ونقل المهارات والمعلومات العلمية إليهم. إن "طبيبى" شركة ملهمة جدا لأنها تأخذ أفضل ما فى النظام الصحى البريطانى وتنقل هذه الخبرات للأطباء المصريين المحترفين. أهنئ كل الحضور اليوم على هذه المبادرة الرائعة وأتمنى أن تشجع المزيد من رواد الأعمال فى مجال الخدمات الاجتماعية لعمل المزيد من الشراكات بين بريطانيا ومصر".

الاميدا للرعاية الصحية هى كيان مؤسسى تعمل فى مجال الرعاية الصحية بهدف قيادة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشرق آسيا فى بناء حدود جديدة على تجربة ألاميدا للرعاية الصحية الواسعة وسمعتها. سوف تحقق ألاميدا للرعاية الصحية هذه الاستراتيجية من خلال المشاريع الشاملة؛ والعديد منها بالفعل فى مرحلة التنفيذ مثل مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، مستشفى السلام الدولى بالقطامية و مستشفى السلام الدولى بالمعادى التى ستزيد من طاقتها الاستيعابية الى 354 سرير والبعض الآخر تحت التخطيط. الاتجاه الاستراتيجى لنا هو تطوير مشاريع الرعاية الصحية التى تغطى وتدمج رعاية مستمرة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، الثلاثية والرباعية.

تمتلك ألاميدا للرعاية الصحية خبرة واسعة فى قطاع الرعاية الصحية الخاصة فى مصر وتضم ألاميدا للرعاية الصحية أكبر مؤسسات الرعاية الطبية ومنها: مستشفى السلام الدولى بالمعادى، مستشفى السلام الدولى بالقطامية، مستشفى دار الفؤاد 6 أكتوبر، مستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، معامل يونى لاب، إلكسير للمناظيرو طبيبى 24/7.