لو ألم ظهرك بيزيد يوم بعد يوم.. ابعد عن التوتر والقلق

من المعروف أن الشخص الذى يعانى من آلام الظهر يتغير أسلوب حياته، نظرا للعيش على المسكنات الدائمة وخوفه الدائم من الآثار الناتجة عن هذا الألم.

وفى دراسة حديثة نشرها الموقع البريطانى "ديلى ميل" أكد الباحثون أن آلام الظهر تزداد بسبب القلق والتوتر، وجاء تفسيرهم قائلين "ينشأ عن ألم الظهر ما يسمى بالقلق حول الألم ينتج عنها سلسلة معقدة من التفاعلات الكيميائية فى الجسم يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ من الألم وهو ما يجعل المريض إحساسه بالألم يزداد يوما بعد يوم".

وأضافوا "التغيرات الجسدية التى تحدث فى الجهاز العصبى ونظام الهرمونات وجهاز المناعة والعضلات والأوتار والمفاصل تزداد وقد تتطور لمضاعفات أخرى بسبب القلق التابع لها، حيث ينتقل التوتر والقلق عبر الجهاز العصبى إلى مكان الألم ويزيد من شعور الفرد له، وبالتطبيق على آلام الظهر يقوم أجهزة استشعار الألم ببعث رسائل خطرة إلى الدماغ يزيد من حجم الألم".

ولكن كما يقوم الجهاز العصبى بزيادة الألم نتيجة للرسائل التى يرسلها للمخ، يمكننا أيضا أن نجعله يقلل الألم عن طريق كسر أنماط التفكير السلبية والمسببة للقلق والتوتر.

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