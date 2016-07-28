أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو ألم ظهرك بيزيد يوم بعد يوم.. ابعد عن التوتر والقلق

Google+ Print
من المعروف أن الشخص الذى يعانى من آلام الظهر يتغير أسلوب حياته، نظرا للعيش على المسكنات الدائمة وخوفه الدائم من الآثار الناتجة عن هذا الألم.

2

وفى دراسة حديثة نشرها الموقع البريطانى "ديلى ميل" أكد الباحثون أن آلام الظهر تزداد بسبب القلق والتوتر، وجاء تفسيرهم قائلين "ينشأ عن ألم الظهر ما يسمى بالقلق حول الألم ينتج عنها سلسلة معقدة من التفاعلات الكيميائية فى الجسم يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ من الألم وهو ما يجعل المريض إحساسه بالألم يزداد يوما بعد يوم".

3

وأضافوا "التغيرات الجسدية التى تحدث فى الجهاز العصبى ونظام الهرمونات وجهاز المناعة والعضلات والأوتار والمفاصل تزداد وقد تتطور لمضاعفات أخرى بسبب القلق التابع لها، حيث ينتقل التوتر والقلق عبر الجهاز العصبى إلى مكان الألم ويزيد من شعور الفرد له، وبالتطبيق على آلام الظهر يقوم أجهزة استشعار الألم ببعث رسائل خطرة إلى الدماغ يزيد من حجم الألم".

1

ولكن كما يقوم الجهاز العصبى بزيادة الألم نتيجة للرسائل التى يرسلها للمخ، يمكننا أيضا أن نجعله يقلل الألم عن طريق كسر أنماط التفكير السلبية والمسببة للقلق والتوتر.

4

للحوامل.. أهم النصائح لتفادى ألم الظهر فى فترة الحمل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365