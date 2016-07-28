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الداخلية التونسية تكشف عن مخزن للأسلحة وقاذفات صواريخ فى بنقردان

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الداخلية التونسية تكشف عن مخزن للأسلحة وقاذفات صواريخ فى بنقردان الداخلية التونسية تكشف عن مخزن للأسلحة وقاذفات صواريخ فى بنقردان
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الخميس، الكشف عن مخزن للأسلحة وقاذفات الصواريخ فى منطقة بنقردان الواقعة بولاية مدنين جنوب شرق البلاد.

وأوضحت الداخلية التونسية- فى بيان اليوم- أن "الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب" تمكنت من الكشف عن مخزن للأسلحة بجهة بنقردان، لافتة إلى أنها ضبطت 8 أسلحة من نوع "كلاشنكوف"، و11 من قاذفات صواريخ "آر-بى-جى"، و15 ألف عيار نارى من نوع 7.62 مم المخصصة لسلاح "كلاشنكوف".

ونوه البيان بأن وزارة الداخلية التونسية مازالت تواصل تحرياتها حول هذا الموضوع، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
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