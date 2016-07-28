أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا تطالب التحالف الأمريكى بممارسة ضغوط على رافضى الحوار فى سوريا

Google+ Print
روسيا تطالب التحالف الأمريكى بممارسة ضغوط على رافضى الحوار فى سوريا روسيا تطالب التحالف الأمريكى بممارسة ضغوط على رافضى الحوار فى سوريا
حث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف الرافضة للمشاركة فى محادثات السلام السورية.

وقال ريابكوف- فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "ليس هناك حاجة لسبعة أيام أخرى من وقف إطلاق النار، لا سيما إذا كان هذا الوقف من جانب واحد. فمن الضرورى تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية وممارسة ضغط حقيقى على أولئك الذين لا يزالون غير مستعدين لإجراء محادثات، بما فى ذلك المفاوضات المباشرة مع السورية".

وشدد على ضرورة ممارسة ضغوط من جميع أعضاء التحالف الأمريكى الذى يواجه داعش، على الرافضين للحوار ومحادثات السلام، معربا عن استيائه من موقف الولايات المتحدة إزاء الأزمة، لافتا إلى أن جوهر الاقتراحات الأمريكية لا يزال هو نفسه على الرغم من كل ذلك.

وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة الفصل بين تنظيمى (داعش) و(جبهة النصرة) وبين (المعارضة المعتدلة).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل