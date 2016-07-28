روسيا تطالب التحالف الأمريكى بممارسة ضغوط على رافضى الحوار فى سوريا

حث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف التحالف الدولى، الذى تقوده الولايات المتحدة على ممارسة ضغوط حقيقية على الأطراف الرافضة للمشاركة فى محادثات السلام السورية.

وقال ريابكوف- فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية- "ليس هناك حاجة لسبعة أيام أخرى من وقف إطلاق النار، لا سيما إذا كان هذا الوقف من جانب واحد. فمن الضرورى تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية وممارسة ضغط حقيقى على أولئك الذين لا يزالون غير مستعدين لإجراء محادثات، بما فى ذلك المفاوضات المباشرة مع الحكومة السورية".

وشدد على ضرورة ممارسة ضغوط من جميع أعضاء التحالف الأمريكى الذى يواجه داعش، على الرافضين للحوار ومحادثات السلام، معربا عن استيائه من موقف الولايات المتحدة إزاء الأزمة، لافتا إلى أن جوهر الاقتراحات الأمريكية لا يزال هو نفسه على الرغم من كل ذلك.

وأكد نائب وزير الخارجية ضرورة الفصل بين تنظيمى (داعش) و(جبهة النصرة) وبين (المعارضة المعتدلة).

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