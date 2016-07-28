رامي جمال يحتفل بطرح «ملناش إلا بعض» على « نجوم إف إم»

يحتفل النجم رامي جمال، بطرح ألبومه الجديد “ملناش إلا بعض”، اليوم الخميس، في أول ظهور إعلامي له عقب نجاح الألبوم، مع المذيعة هند رضا، في برنامج “محطة النجوم”، وذلك في تمام الساعة الـ 8 مساءً.

“ملناش إلا بعض” من إنتاج “نجوم ريكوردز”، ويُضم 15 أغنية، وهي:” عرفتوا ليه، إزاي هنرجع، أوعديني، علامة استفهام، ماتنسيش، خاصمنا بعض، ياقلبي، هالله هالله، إزاي هنرجع، الندم، مات اللي فات، عرفتو ليه، حبيبي تعالى، فرق في حياتي، وضعفت”.

ويتعاون رامي جمال – في الألبوم – مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم: ” أمير طعيمة، محمد رفاعي، محمد عاطف، مدين، ياسر نور، أحمد إبراهيم، وتميم، وغيرهم من المبدعين”.