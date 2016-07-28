الأمن الوطنى المغربى يعلن القبض على مهندس برمجيات يروج لعمليات «داعش»

ألقى الأمن الوطنى المغربى اليوم الخميس، من توقيف مهندس برمجيات كومبيوتر، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر وتوزيع أقراص مدمجة تتضمن تحريضا وإشادة بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم “داعش”.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن مجموعة من المواطنين بمدينة تازة المغربية (شمال فاس ) سلموا لمصالح الأمن أقراصا مدمجة، تتضمن تسجيلات تشيد بالعمليات الإرهابية لتنظيم “داعش”، كانوا قد عثروا عليها بالقرب من منازلهم أو تم تسريبها من أسفل أبواب محلات سكناهم من طرف شخص أو جهات مجهولة.

وأشار البيان إلى أن التحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، أسفرت عن تشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه. كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزله، من العثور على معدات معلوماتية، عبارة عن جهاز حاسوب محمول، وبطاقة ذاكرة إلكترونية، و17 قرصا مدمجا، ومفتاحا رقميا يتضمن تسجيلات ومعطيات حول إصدارات التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى جهاز هاتف نقال.

وقامت قوات الأمن بالتحفظ على المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.