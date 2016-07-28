أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمن الوطنى المغربى يعلن القبض على مهندس برمجيات يروج لعمليات «داعش»

Google+ Print
الأمن الوطنى المغربى يعلن القبض على مهندس برمجيات يروج لعمليات «داعش» الأمن الوطنى المغربى يعلن القبض على مهندس برمجيات يروج لعمليات «داعش»

ألقى الأمن الوطنى المغربى اليوم الخميس، من توقيف مهندس برمجيات كومبيوتر، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر وتوزيع أقراص مدمجة تتضمن تحريضا وإشادة بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم “داعش”.

وأوضح بيان  للمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، أن مجموعة من المواطنين بمدينة تازة المغربية (شمال فاس ) سلموا لمصالح الأمن أقراصا مدمجة، تتضمن تسجيلات تشيد بالعمليات الإرهابية لتنظيم “داعش”، كانوا قد عثروا عليها بالقرب من منازلهم أو تم تسريبها من أسفل أبواب محلات سكناهم من طرف شخص أو جهات مجهولة.

وأشار البيان إلى أن التحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، أسفرت عن تشخيص هوية مرتكب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه. كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزله، من العثور على معدات معلوماتية، عبارة عن جهاز حاسوب محمول، وبطاقة ذاكرة إلكترونية، و17 قرصا مدمجا، ومفتاحا رقميا يتضمن تسجيلات ومعطيات حول إصدارات التنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى جهاز هاتف نقال.

 وقامت قوات الأمن بالتحفظ على المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا