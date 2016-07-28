نشاطات للأطفال في "ياس ووترورلد"

تقع حديقة "ياس ووترورلد" المائية، على جزيرة "ياس" في أبو ظبي، وتشكل علامة فارقة في قطاع الترفيه في الشرق الأوسط والعالم أجمع.

افتُتِحَت "ياس ووتروورلد" سنة 2013، وقد نالت العديد من الجوائز بقطاع الترفيه، منها شهادة التميز من الموقع الرائد عالمياً "تريب أدفايزور" TripAdvisor® لسنة 2015، فضلاً عن جائزة اختيارات المسافرين من موقع "تريب أدفايزور" TripAdvisor أكبر موقع للسفر في العالم.

تبعد الحديقة المائية 10 دقائق بالسيارة من مطار أبوظبي الدولي، و30 دقيقة من وسط مدينة أبوظبي، و50 دقيقة من مرسى دبي، و90 دقيقة من مطار دبي الدولي.

وإذا كنت برفقة أطفالك، توفر الحديقة العديد من النشاطات والألعاب المائية الممتعة المناسبة للصغار، منها:

- ملعب الأطفال: يحوي حوضاً مخصصاً للصغار ومجموعة المنزلقات المائية المنوعة ما يجعله المكان المثالي لاسترخاء الأهالي وهم يشاهدون أطفالهم يمرحون.

- "يهال": هي نسخة مصغّرة عن "قلعة مرح"، مخصّصة للذين تتراوح أعمارهم بين سنة و8 سنوات. وتشتمل هذه المنطقة على العديد من المنزلقات الصغيرة.

- منطقة المدافع المائية: تسمح للأطفال برش الماء على ركاب قطار "بانديت بومبر"، وتشكل هذه المنطقة نقطة تفاعلية مسلية لجميع أفراد العائلة.

- قلعة مرح": هي المكان الأمثل للأطفال، إذ توفر للذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 سنة التسلية طوال اليوم مع ست منزلقات مائية، ودلويّ ماء ضخمين، ومدافع مائية، والعديد من الألعاب المائية التفاعلية.