مصدر أمنى ينفى إطلاق نار على كمين وسط مدينة الغردقة‎

كتب – مراسل «ONA»

نفى مصدر أمنى بمديرية البحر الأحمر، اليوم الخميس، قيام سيارة مجهولة بإطلاق أعيرة نارية علي كمين بميدان الدهار بالغردقة.

وقال المصدر – رفض ذكر اسمه – لـ«ONA»، إنَّ مجهولاً قام بسرقة سيارة ثلاجة ربع نقل أثناء قيام قائدها بتركها لشراء بعض المشتريات، إلا أنَّ الأول قام بقيادة السيارة و انطلق مسرعًا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإصطدامه بـ3 سيارات وتمكنت على الفور الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض و السيطرة على المتهم بشارع النصر وسط مدينة الغردقة .

وأضاف المصدر على أنه لم يتم إطلاق أية أعيرة نارية سواء من المتهم أو القوات الأمنية، مؤكدًا أنَّه تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ، و تحرير المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.