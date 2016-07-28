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مصدر أمنى ينفى إطلاق نار على كمين وسط مدينة الغردقة‎

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مصدر أمنى ينفى إطلاق نار على كمين وسط مدينة الغردقة‎ مصدر أمنى ينفى إطلاق نار على كمين وسط مدينة الغردقة‎

كتب – مراسل «ONA»

قوت الأمن

نفى مصدر أمنى بمديرية البحر الأحمر، اليوم الخميس، قيام سيارة مجهولة بإطلاق أعيرة نارية علي كمين بميدان الدهار بالغردقة.

وقال المصدر – رفض ذكر اسمه – لـ«ONA»، إنَّ مجهولاً قام بسرقة سيارة ثلاجة ربع نقل أثناء قيام قائدها بتركها لشراء بعض المشتريات، إلا أنَّ الأول قام بقيادة السيارة و انطلق مسرعًا، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإصطدامه بـ3 سيارات وتمكنت على الفور الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض و السيطرة على المتهم بشارع النصر وسط مدينة الغردقة .

وأضاف المصدر على أنه لم يتم إطلاق أية أعيرة نارية سواء من المتهم أو القوات الأمنية، مؤكدًا أنَّه تم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام ، و تحرير المحضر اللازم و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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