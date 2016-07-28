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مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة وتدمير 2 طن بانجو بسيناء

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مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة وتدمير 2 طن بانجو بسيناء مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة وتدمير 2 طن بانجو بسيناء

ارشيفية

تمكنت عناصر الجيش الثالث الميدانى، الخميس، من القضاء على 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة بعد تبادل مكثف لإطلاق النيران مع قوات إنفاذ القانون بمنطقة وادى خريزة بوسط سيناء.

وعثر بحوزة العناصر التكفيرية، بحسب بيان صادر عن القوات المسلحة اليوم، على بندقية آلية و4 خزنة و100 طلقة آلية و جهاز لاسلكى، كما تم ضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى مهاجمة النقاط والارتكازات الأمنية وضبط وتدمير عربة نقل بمنطقة وادى جريه وحرق 9 عشش و3 خيام بها أدوات ومواد إعاشة خاصة بتلك العناصر.

كما تمكنت إحدى الدوريات التابعة للجيش الثالث الميدانى أثناء أعمال التفتيش والمداهمة من ضبط وتدمير ثلاث مزارع لنبات البانجو المخدر بإجمالى مساحة أربعة أفدنة وتدمير ثلاث مخازن بداخلها 1750 كيلو جرام لنبات البانجو المعد للتداول، كما تم حرق 20 كيلو جرام من بذور المواد المخدرة المعدة للزراعة، وحرق 100 جوال لنبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 طن.

وتواصل قوات الجيش الثالث الميدانى أعمال التمشيط والمداهمة لتضييق الخناق على المهربين والعناصر التكفيرية بوسط سيناء.

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