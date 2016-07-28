«الجنح» تقضي بحبس «جنينة» سنة وتغريمه 20 ألف جنيه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جُنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق سنة مع الشغل، غرامة 20 ألف جنيه، فضلًا عن كفالة 10 آلاف، وذلك عقب اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فساد الـ600 مليار جنيه”.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبدالرازق، وأحمد حسن، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 ألاف جنيه، حين رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر.