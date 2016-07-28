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مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض

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مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض مد فترة سحب ملفات القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للتمريض

الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع – أرشيفية

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الخميس، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (حوش عيسى للذكور/ أحمد جلال للإناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية علمى (علوم) من خريجى العام الدراسى 2014 / 2015 و 2015 / 2016 .

وتم مد فترة سحب ملفات الإلتحاق للمتقدمين للتطوع حتى يوم الأحد الموافق  31 / 7 / 2016  ومد موعد تقديم الملفات يوم السبت الموافق 6 /8 / 2016 .

وتكون مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسية تؤهله للحصول على الدبلوم الصحى ويحصل المتطوع / المتطوعة على كافة الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة ، ويتم إيفاد المتطوع / المتطوعة فى بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص فى أفرع التمريض المختلفة ومناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة تكون طبقاً لمناهج الدراسة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى .

ويتم سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ( ذكور ) بحوش عيسى والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ( ذكور) بالمجمع الطبى بكوبرى القبة والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض (إناث) بالمعادى والمركز الطبى العالمى (إناث) والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ( إناث ) بالإسكندرية وسوهاج .

وتقدم الملفات فى المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بالمجمع الطبى بكوبرى القبة بالقاهرة والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض (إناث) بالمعادى والإسكندرية .

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