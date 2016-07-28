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محافظ سوهاج ناعيًا شهيد سيناء: «الشهداء يسطرون بدمائهم تاريخًا مشرفًا للوطن»

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محافظ سوهاج ناعيًا شهيد سيناء: «الشهداء يسطرون بدمائهم تاريخًا مشرفًا للوطن» محافظ سوهاج ناعيًا شهيد سيناء: «الشهداء يسطرون بدمائهم تاريخًا مشرفًا للوطن»

الشهيد المجند حاتم ماهر مازن الزغاوي

نعي الدكتور  أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الخميس، شهيد الوطن ابن سوهاج المجند حاتم ماهر مازن الزغاوي ـ مركز المنشاة ـ قرية كوم بدار، والذي استشهد أمس الأربعاء فى مواجهة العناصر الإرهابية بمنطقة الكونتلا بوسط سيناء .

وقال المحافظ، في بيان اليوم: “رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالًا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم في قلوبنا جميعا، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان” .

وأكد المحافظ، أن ما يفعله الإرهابيون والمتآمرون لن يثني الشعب المصري العظيم وقيادته الحكيمة عن استكمال المسيرة ودحر الارهاب وتأكيد الريادة لمصرنا الغالية .

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