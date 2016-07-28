ماذا تطعمين مولودك في الشهر الثاني؟

مازالت التساؤلات تدور في رأسك، هل أكتفي بالحليب أم ابدأ بالطعام الخارجي بنوعيه السائل والصلب بالتدريج، الدكتور منتصر الفرا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، يحدثك عن الممنوع والمسموح في تغذيته.

• كل 3 ساعات رضعة سواء من صدر الأم أو الحليب الصناعي "البزازة".

• في الأسبوع الأول من الشهر الثاني نعطي الطفل قطرات من عصير البرتقال غير المحلى والمخفف بالماء.

• يمكن إضافة عصير التفاح المخفف بالماء على شكل قطرات أيضاً.

• بالنسبة لكمية الحليب الصناعي فيمكن اتباع المعادلة التالية حسب الوزن حيث يعطى 150 مل لكل كيلوجرام من وزنه في اليوم، وتزداد بنسبة 10% في حالة الطفل الذي يعيش في بلاد حارة مع عائلته.

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