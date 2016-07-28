أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

ماذا تطعمين مولودك في الشهر الثاني؟

Google+ Print
ماذا تطعمين مولودك في الشهر الثاني؟ ماذا تطعمين مولودك في الشهر الثاني؟

الخميس 28-07-2016 11:26

مازالت التساؤلات تدور في رأسك، هل أكتفي بالحليب أم ابدأ بالطعام الخارجي بنوعيه السائل والصلب بالتدريج، الدكتور منتصر الفرا، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، يحدثك عن الممنوع والمسموح في تغذيته.

• كل 3 ساعات رضعة سواء من صدر الأم أو الحليب الصناعي "البزازة".

• في الأسبوع الأول من الشهر الثاني نعطي الطفل قطرات من عصير البرتقال غير المحلى والمخفف بالماء.

• يمكن إضافة عصير التفاح المخفف بالماء على شكل قطرات أيضاً.

• بالنسبة لكمية الحليب الصناعي فيمكن اتباع المعادلة التالية حسب الوزن حيث يعطى 150 مل لكل كيلوجرام من وزنه في اليوم، وتزداد بنسبة 10% في حالة الطفل الذي يعيش في بلاد حارة مع عائلته.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "مراحل لتغذية طفلك" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 38 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي