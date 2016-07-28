ممارسة الرياضة ساعة يوميا تقلل خطر الوفاة الناتج عن الجلوس 8 ساعات

قد يتعرض كثير من الأشخاص إلى الجلوس لفترات طويلة فى اليوم سواء فى العمل أو المنزل، ما يزيد من خطر الوفاة المبكرة، لكن وجد أن من الممكن التغلب على ذلك من خلال ممارسة الرياضة، النشاط البدنى حيث يكون له تأثير كبير على الصحة، ما يزيد من فرصة العيش لفترة طويلة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أشار فيه الرياضيون إلى أن الانغماس فى الأنشطة الرياضية مثل المشى السريع أو ركوب الدراجات لمدة ساعة على الأقل يوميًا تقلل من خطر الوفاة المرتبطة بالجلوس لمدة ثمانى ساعات أو أكثر من ساعة فى اليوم.

وقال الباحثون إن قلة النشاط البدنى ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، وبعض أنواع السرطان التى تتسبب فى أكثر من 5 ملايين حالة وفاة سنويًا، ويرجع ذلك لأن الكثير من الأشخاص لا يجدون وسيلة للتغلب على الجلوس لفترات طويلة سواء فى العمل أو المنزل.

وحسب التقرير، أكد أولف إلكيند أستاذ فى جامعة كامبريدج أن ساعة من النشاط البدنى ساعة واحدة فى اليوم الواحد مثالى للغاية، ويقلل من خطر الوفاة المبكرة، كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين كانوا نشطاء بدنيًا وجلسوا لمدة ثمانى ساعات يوميًا كان خطر الوفاة لديهم أقل بكثير مقارنة بالأشخاص الذين جلسوا أقل من ساعة فى اليوم، لكن لم يكونوا نشطاء بدنيا، وهذا يشير إلى أن النشاط البدنى له أهمية خاصة، بغض النظر عن عدد ساعات اليوم ووقت الجلوس.

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