إحالة سيد مشاغب و15 آخرين للجنايات فى أحداث الدفاع الجوى.. و3 سبتمبر المحاكمة

مراسل «ONA»:

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليم الخميس، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة سيد مشاغب – مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك الوايت نايتس – و15 آخرين في “أحداث الدفاع الجوي”، أمام الدائرة 9 جنايات مدينة نصر.

جاء ذلك عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، حيث سبق أن نظرت هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أعادتها إلى القاضي للتحقيق فيها مرة أخرى وألزمته بـ6 أشهر لإتمام التحقيقات.

كان وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وأمانة سر سيد حجاج، قد قرر إحالة سيد مشاغب – مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك الوايت نايتس – ومصطفى طبلة، و14 آخرين في أحداث الدفاع الجوي إلى محكمة الجنايات .

وتعود بداية الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي فبراير من العام الماضي، وحيث أسفرت عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك – بحسب بيان وزارة الصحة – عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

واتهمت النيابة العامة، 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، حيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.