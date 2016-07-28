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تأجيل محاكمة داعشى يحرض على قتل الشرطة عبر الفيس بوك لـ 11 أغسطس

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تأجيل محاكمة داعشى يحرض على قتل الشرطة عبر الفيس بوك لـ 11 أغسطس تأجيل محاكمة داعشى يحرض على قتل الشرطة عبر الفيس بوك لـ 11 أغسطس
قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار حسين جهاد، وأمانة سر عادل حنفى تأجيل محاكمة شاب ينتمى لفكر متطرف بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم وقتل واستباحة دماء رجال الشرطة والجيش والقضاء والإعلام، لجلسة 11 أغسطس للأطلاع.

كان المتهم قد كتب على صفحته على موقع التواصل الأجتماعى أنه يتمنى أن يرتدى حزام ناسف لقتل رجال الشرطة والقضاء والأعلام وأنه ينتمى لفكر داعش.

كانت الإدارة العامة لمباحث جرائم الإنترنت، تمكنت من ضبط إحدى الصفحات الإلكترونية التى تحث على قلب نظام الحكم وتحاول إستقطاب العديد من الشباب للتحريض على قتل رجال الشرطة، فى محاولة من أدمن الصفحة لعمل حشود من الشباب المصرين لقتال رجال الشرطة والجيش، ووضع الفتاوى التى تبيح دماءهم.

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