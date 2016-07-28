المؤبد لمتهمين والمشدد 15 سنة لآخرين فى قضية قتل بطنطا

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة برئاسة المستشار عزت كامل مصطفى وعضوية المستشارين على حسين البحيرى ووليد عبد الرءوف المندراوى وأمانة سر هيثم علوانى بالسجن المؤبد على المتهمة فطومة عبد المحسن محمود وشهرتها "سحر الجارية" مسجلة شقى خطر، وعبد المجيد عبد المحسن محمود، والمشدد 15 سنة على كل من عبد المحسن محمود عبد المحسن والسيد محمود محمد، و5 سنوات مشدد على المتهم عادل جمال عبد الغفار، وبراءة المتهم محمد على عبد الرحيم فى القضية رقم 18847 لسنة 2012 قسم ثان طنطا والمقيدة 2167 لسنة 2012 كلى غرب طنطا قتل عمد، بأن قتلوا المجنى عليه فرج السيد محمود السيد وشرعوا فى قتل كل من إبراهيم مصطفى جمعة العراقى، ومحمد بسيونى الهوارى باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

وكان المتهمون قد ارتكبوا واقعة قتل المجنى عليه وشرعوا فى قتل المجنى عليهما الآخرين مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، وتم القبض عليهم وقررت النيابة حبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى تداولت القضية وأصدرت اليوم الخميس حكمها المتقدم على المتهمين.

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