البورصات الخليجية تشهد تراجعًا في بداية افتتاح اليوم

افتتح المؤشران السعودي والكويتي، اليوم الخميس، على تراجع في يوم شهد هبوطًا كبيرًا في سهم شركة زين للاتصالات في السعودية.

وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.36 في المئة إلى 6408 نقاط عند افتتاح التداول يوم الخميس.

وهوى سهم شركة زين للاتصالات – بحسب ما ذكرته سكاي نيوز – بنسبة 5.7 في المئة عقب تفاقم صافي خسائر الشركة في الربع الثاني بنسبة 63.7 في المئة.

وأغلق المؤشر الكويتي متراجعًا بنسبة 0.02 في المئة ليصل إلى 5460.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “كويت 15″ للأسهم القيادية بنسبة 0.4 في المئة إلى 818.5 نقطة.

وتباين أداء سوقي الأسهم الإماراتية في التعاملات الصباحية، ففي العاصمة ارتفع المؤشر 0.2 في المئة بحلول الساعة 0838 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر بورصة دبي 0.2 في المئة في الوقت الذي قفز سهم أرامكس لخدمات الشحن 3.4 في المئة.

وكالات