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صندوق النقد الدولي يرحب بدعم مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي

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صندوق النقد الدولي يرحب بدعم مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي صندوق النقد الدولي يرحب بدعم مصر لتمويل برنامجها الاقتصادي

صندوق النقد الدولي

رحب صندوق النقد الدولي بالتعاون مع في الحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى.

وأعرب الصندوق في بيان عن تطلعه لمناقشة السياسات التي من شأنها مساندة مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية، ودعمها لاستعادة الاستقرار الاقتصادى، وتحقيق نمو قوى ومستدام يعمل على توفير فرص العمل.

وأوضح البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس أن بعثة من الصندوق برئاسة كريس جارفيس ستقوم بزيارة رسمية لمصر اعتبارا من بعد غد السبت 30 يوليو الجارى، وذلك لبدء مباحثات دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه بأسرع وقت ممكن.

تجدر الاشارة الى أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل قد حرص خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أول أمس على التأكيد على أهمية استكمال المباحثات وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وعرض ما يتم التوصل اليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال الاجراءات المطلوبة وموافقة مجلس النواب، وذلك للبدء في برنامج مالي للتعاون مع الصندوق على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وبما يحقق الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية، ويساعد في تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

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