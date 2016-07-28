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ارتباك مرورى بطريق بنها - المنصورة بسبب احتراق سيارة ملاكى فى القليوبية

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ارتباك مرورى بطريق بنها - المنصورة بسبب احتراق سيارة ملاكى فى القليوبية ارتباك مرورى بطريق بنها - المنصورة بسبب احتراق سيارة ملاكى فى القليوبية
أصيبت حركة المرور بطريق "بنها - المنصورة" بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بحالة من الارتباك المرورى عقب وقوع حادث احتراق سيارة ملاكى نتيجة ماس كهربائى.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من هشام عبد الصمد مدير مرور القليوبية، بالواقعة وعلى الفور انتقل ضباط إدارة المرور والوحدة المحلية لمدينة ومركز كفر شكر، وقوات الدفاع المدني، لإزالة آثار الحادث.

وقال شهود عيان إن الحادث وقع أثناء مرور السيارة بالطريق، والتى تعطلت فجأة على جانب الطريق، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.


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