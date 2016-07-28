محافظة المنوفية تناقش آليات تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف الصحى مجانا

عقد مختار الخولى سكرتير عام محافظة المنوفية اليوم، اجتماعا لمناقشة آلية تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروعات الصرف بالقرى من الميزانية الاستثمارية للمشروع، بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية.

وقال بيان للمحافظة، إن السكرتير العام وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدء بتنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحى للمواطنين بقرية ميت الوسطى مركز الباجور والمسندة اليها بتمويل من وزارة التنمية المحلية، كما كلف رؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء المراكز والمدن بدائرة المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل حصر بعدد الوصلات المنزلية والتى تم نهو شبكة الانحدار بها وجارى استلامها من الجهاز التنفيذى وتكلفتها فى كل قرية.

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