وزير الصناعة يفتتح المرحلة الأولى لمصنع الحديد الاسفنجى بالمنوفية

افتتح منذ قليل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، المرحلة الأولى لتصنيع الحديد الإسفنجى بالشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب ( بشاى للصلب ) وتعمل فى مجال صهر وتصنيع الحديد الإسفنجى وتصنيع منتجات الحديد بكافة أنواعها ودرفلة القطاعات الحديدية التى تدخل فى المبانى ذات التسليحات الكبيرة والكبارى وتبلغ استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه بإجمالى مبيعات سنوية تبلغ 4.5 مليار جنيه وتوفر الشركة 3500 فرصة عمل .

وقال قابيل، خلال الافتتاح، إن التوسع فى إنشاء المشروعات الصناعية فى مختلف أنحاء مصر هو أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذى يسهم إيجاباً فى خلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المشروعات التى تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا وتحقق الاستفادة القصوى من الخامات المتوفرة محلياً لما لها من تأثير فعال فى هيكل الصناعة المصرية.

وصول وزير التجارة والصناعة محافظة المنوفية لتفقد عدد من المصانع