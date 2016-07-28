محافظ المنيا يشهد حفل تكريم وكيلة وزارة الشباب والرياضة لبلوغها سن المعاش

شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا اليوم الحفل الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة لتكريم مريم اسعد وكيل وزارة الشباب والرياضة لبلوغها سن المعاش .

حضر الحفل محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد ومصطفي عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيسا مركز ومدينة المنيا وملوي وعدد من قيادات وموظفي مديرية الشباب والرياضة.

أعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لوكيل وزارة الشباب والرياضة علي جهودها وتفانيها في العمل طوال فترة خدمتها كما أعرب عن سعادته بالحفل الذي تحول لمظاهرة حب ووفاء وعرفان لوكيل وزارة الشباب والرياضة، وقال إن الحب هو الذي يدوم بيننا من خلال صدق المشاعر والنوايا ،موضحا أن المحبة التي تسود بين جميع المصريين في محافظة المنيا تؤكد إن المنيا بعيدة كل البعد عن الطائفية والفتنة التي يشير إليها البعض عقب الإحداث الأخيرة بعدد من قرى المنيا.

وأكد على أهمية قيم الوفاء والعرفان بالجميل والتكريم لكل من اخلص خلال مسيرة العمل الوظيفية خاصة التي ترتبط بتقديم الخدمات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

كما أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به المديرية في الوقت الحالي من إنشاء مراكز شباب وتنجيل ملاعب ،والمشاركة الفعالة للمديرية في مبادرة حلوة يا بلدي ، وقال إننا مسخرون جميعا لخدمة المواطنين وتلبية كافة الاحتياجات لهم،كما أعرب عن أمنياته بالتوفيق والسداد لوكيلة الوزارة في حياتها المقبلة.

واستعرض مندي عكاشة وكيل المديرية عدداً من انجازات المديرية التي تمت في عهد وكيلة الوزارة منها تنجيل عدد 75 مركز شباب وتطوير وتحديث 100 مبنى بمراكز الشباب والحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية واختيار محافظة المنيا لاستضافة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وإشهار جمعية إسكان للعاملين في الشباب والرياضة.

من جانبها ، عبرت وكيل وزارة الشباب والرياضة عن شكرها لكل ما لمسته من الجميع من مشاعر الحب والود ، وقالت انها حرصت خلال توليها العمل على تحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين وتنمية روح المحبة والولاء و التعاون بين الجميع.