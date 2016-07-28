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بالصور.. نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق

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بالصور.. نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق بالصور.. نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق
قام الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والدكتور صلاح مكاوى مدير مكتب التنسيق، بجولة تفقدية لمكتب التنسيق للاطلاع على أحدث المستجدات بالمراحل الثلاث التى يمر بها الطلاب، واستمع الدكتور طارق رحمى لاستفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء الأمور.

كما تفقد الدكتور صلاح مكاوى لجان الاستقبال وسير متابعة عملية التنسيق، وبدأ مكتب تنسيق جامعة قناة السويس أعماله اليوم لاستقبال طلاب المرحلة الأولى، والذى يستمر لمدة خمسة أيام من اليوم تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة.

نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق (1)
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الدكتور صلاح مكاوى أثناء الجولة

نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق (2)
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مدير مركز التطوير يتفقد مكتب التنسيق

نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق (3)
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الدكتور رحمى أثناء الزيارة

نائب رئيس جامعة القناة لشئون الطلاب يتفقد مكتب التنسيق (4)
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نائب رئيس الجامعة يطمئن على سير عملية التنسيق


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