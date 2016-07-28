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البشير: 90% من السودانيين يشجعون «البارسا»

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البشير: 90% من السودانيين يشجعون «البارسا» البشير: 90% من السودانيين يشجعون «البارسا»

الرئيس السوداني عمر البشير خلال تسلم هدية ميسي

أهدى نجم فريق نادي برشلونة الأسباني، الأرجنتيني الجنسية ليونيل ميسي،  الخميس، الرئيس السوداني عُمر البشير قميصه الخاص والذي يحمل توقيعه، بالإضافة إلى قميص آخر يحمل توقيع اللاعب نيمار.

وحملت الهدية المبعوثة الخاصة لنادي برشلونة أليسا بلاسكو التي قدمتها للبشير مساء أمس الأربعاء في مقر إقامته.

وأبدى البشير إعجابه بالفريق العالمي، ونقلت صحيفة “الصيحة” عن الرئيس السوداني – بحسب ما ذكرته سكاي نيوز – قوله مخاطبًا ممثلة النادي إن ” 90 في المئة من الشعب السوداني يشجع البارسا”.

وتعهد البشير، برعاية منتخب شباب “صقور الجديان” خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية، التي ستحتضنها زامبيا في 2017، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذلوه خلال مرحلة التصفيات إلى أن تكللت تلك المجهودات بالارتقاء إلى النهائيات.

وأعربت ممثلة نادي برشلونة عن شكرها للبشير، وقالت إنه” يستحق هذا التكريم”، مؤكدةً أن خطوة ميسي لـ”تكريم البشير” لم تحدث من قبل من أي لاعب من برشلونة لأي رئيس بالعالم.

 

 

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