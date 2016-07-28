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بالصور – الأهلي يغادر الرباط استعدادا للعودة إلى القاهرة

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بالصور – الأهلي يغادر الرباط استعدادا للعودة إلى القاهرة بالصور – الأهلي يغادر الرباط استعدادا للعودة إلى القاهرة

غادرت بعثة الأهلي فندق الإقامة بمدينة الرباط المغربية في طريقها لمطار الدار البيضاء استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد ملاقاة الوداد.

وكان الأهلي قد تغلب على الوداد المغربي يوم الأربعاء بهدف دون رد في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن تصل بعثة الأهلي إلى القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع أسيك أبيدجان، وبفارق ثلاث نقاط عن كل من الوداد المتصدر وزيسكو يونايتد الوصيف.

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