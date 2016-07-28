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دراسة تؤكد: اللجوء للولادة القيصرية يحمى الأم والجنين وقت الخطر

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تتعدد الآراء والدراسات حول أيهم أفضل للمرأة الولادة الطبيعية أم القيصرية، خاصة بعد المعدلات المرتفعة التى سجلتها فى الولادة القيصرية والتى بلغت 56%.

ومع تضارب الآراء تقع الأم فى حيرة حول فوائد الولادة الطبيعية والقيصرية وأيهم أفضل لها ولطفلها، تجيب دراسة حديثة نشرها الموقع البريطانى "ديلى الميل" على هذا التساؤل.

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أشارت الدراسة إلى وجود مخاطر لا ينكرها أحد عن الولادة الطبيعية مثل نزيف وسلس البول "السقوط اللاإرادى للبول" للأم، ويكون الطفل أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسى.

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وقال الخبراء "عندما يتعلق الأمر بالولادة يأتى التفكير فى الولادة الطبيعية بشكل تلقائى، حيث إنها كانت الطريقة التى استمرت عليها النساء لآلاف السنين قبل التعرف على الولادة القيصرية، وبسبب مخاطرها التى ظهرت فى الماضى تعلق فى أذهان غالبية النساء ضرر الولادة الطبيعية ولم يأتِ فى عقولهم التفكير فى مخاطر الحل البديل وهو الولادة القيصرية".

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ويبقى السؤال المحير للنساء هل الولادة القيصرية أفضل أم الطبيعية؟ ويؤكد الأطباء خلال دراستهم التى تمت فى مستشفيات المملكة المتحدة "لا يوجد أحد يستطيع الإجابة على هذا السؤال ولكن وفقًا لحالة السيدة الصحية وصحة الطفل يتم اختيار طريقة الولادة للوصول إلى أقل قدر ممكن من المخاطر سواء للأم أو الطفل، ويتم اللجوء للولادة القيصرية لحماية الام والجنين من المخاطر".

أستاذة طب أطفال: مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية بواقع 56%

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مصر 365

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