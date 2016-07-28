تراجع أسعار الذهب وجرام عيار 21 يسجل 450 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصري بقيمة 10 جنيهات، خلال التعاملات اليوم الخميس، نتيجة تراجع الدولار في السوق السوداء حيث سجل 10.50 جنيه.

وقال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن السعر العالمى للأوقية سجل 1340 دولارا، بارتفاع 20 دولارا، مشيرا إلى أن عيار 21 سجل 450 جنيها، بينتما سجل عيار 18 “385″ جنيها، وبلغ سعر عيار 24 مبلغ 514 جنيها، وبلغ قيمة الجنيه الذهب 3600 جنيه. يشار إلى أن أسعار الذهب استقرت أمس عند 460 جنيها لعيار 21، وهو العيار الأكثر طلبا فى السوق المحلى.