تأجيل إعادة محاكمة متهم محكوم عليه بالإعدام فى أحداث كرداسة لـ 27 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة أشرف محمد على عيسى أحد المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً فى القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة والمعروفة اعلامياً بـ " احداث اقتحام قسم كرداسة" ، وذلك إلى جلسة 27 أغسطس المقبل لعدم إحضار المتهم من محبسه ولضم مفردات القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وأسامة ياسين وأمانة سر أحمد صبحى.

كانت النيابة العامة قد وجهت له مع 185 متهما اخرين تهمة التجمهر أمام مركز كرداسة، وأعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد ..

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قد سبق وأن قضت فى شهر فبراير الماضى، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين نظرا لوفاتهما قبل الفصل فى الدعوى.

وجاء بتحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم فى 14 أغسطس 2013 .. حيث كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندى (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة "المنحل" الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) عقد اجتماعا بمسكنه قبيل فض الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة، وأن الاجتماع ضم العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد لخطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.

وتبين من التحقيقات أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، فى بلدتى كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد فى تحريض الأهالى على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين فى التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.

وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين استكملوا تنفيذ مخططهم الإرهابى، بالتعدى على نائب مأمور مركز شرطة كرداسة بالضرب المبرح، وقطع شرايين يده اليسرى، وعذبوه وقتلوه، ثم حملوا جثمانه بسيارة أحدهم وجابوا بها شوارع بلدة كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثمان أمام شخص سبق وأن وافته المنية فى أحداث العنف السابقة على الواقعة.

نظر إعادة محاكمة 156 متهما بـ"مذبحة كرداسة" اليوم

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