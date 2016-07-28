سقوط 3 أشخاص متهمين بقتل صاحب معرض سيارات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم مع 3 آخرين بقتل صاحب معرض للسيارات مقيم بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات.

كان اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين العثور على جثة يحيى سعد عبد الفتاح رمضان 37 سنة صاحب معرض سيارات ومقيم البستان مركز الدلنجات وبها طلق نارى أعلى الحاجب الأيسر داخل السيارة رقم 90008 تجارية بحيرة ماركة شيفروليه دبابة حمراء اللون موديل 2016، ووجود تلفيات بالسيارة عبارة عن مجموعة أثار طلق نارى بالزجاج الأمامى وكسر بزجاج الباب الأيسر، وعثر بداخلها على طبنجة ماركة برتا عيار9 مم مرخصة.

وقرر شقيق المجنى عليه باسم سعد رمضان 32 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء مرافقته لشقيقه بالسيارة قيادته بالطريق المشار إليه، اصطدمت بهما سيارة ماركة ديمكس بيضاء اللون يستقلها عدد خمسة أشخاص مجهولين، قاموا بإحداث التلفيات المشار إليها بالسيارة بعصا خشبية.

كانت بحوزتهم ما دعا المجنى عليه لإطلاق عيارين ناريين لتفريقهم، وقيامه بالعدو خلفهم فى محاولة منه لضبطهم، وحال عودته فوجئ بوفاة شقيقه.

وأسفرت جهود فريق البحث التى قادها العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير بالاشتراك مع العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "س.ص.س" 22 سنة سائق و "ا.ر.م" 24 سنة سائق، ويقيمان مركز أبو المطامير و "ا.ح.ع" 28 سنة عامل ومقيم مركز أبو المطامير، و"ع.ش.ز" 27 سنة عاطل ومقيم الحمام مرسى مطروح، و "م.ف.ا" 28 سنة عاطل ومقيم مطروح و "ك.ع.ف" 32 سنة مبيض محارة ومقيم مركز دمنهور.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب الواقعة وسرقة السيارة رقم 8214 س هـ أ ماركة إيسوزو ديمكس بيضاء اللون، المحرر عنها المحضر رقم 9457/2016 جنح قسم ثان العامرية الإسكندرية.

وأضافوا أنه حال سيرهم بطريق القاهر دائرة مركز أبو المطامير، قاموا باستيقاف سيارة المجنى عليه، حيث ترجل كل من المتهمين الأول والخامس، وقاموا بكسر الزجاج الأيسر لسيارة المجنى عليه باستخدام عصا خشبية، وذلك لإجباره على ترك السيارة وسرقتها، إلا أن قائد السيارة قام بإخراج سلاحه المرخص وأطلق عيارا ناريا صوبهم، فقام المتهم الخامس بدفع السلاح من يده فخرجت طلقة أودت بحياته وفروا هاربين.

تم إعادة السيارة المبلغ بسرقتها إلى مالكها عقب ارتكاب الحادث بمقابل مالى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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