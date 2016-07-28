تجديد حبس 19 متهما بأحداث كوم اللوفى بسمالوط على ذمة التحقيق

جددت نيابة شمال المنيا تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم المحامى العام لنيابات شمال، حبس 19 متهما فى أحداث قرية كوم اللوفى التابعة لمركز سمالوط 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فى الأحداث التى شهدتها القرية، أسفرت عن حرق منازل وأعمال عنف وشغب.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، بتهمة حرق 4 منازل للأقباط وتعدى على قوات الأمن.

وقد تم تعيين خدمة أمنية لملاحظة الأوضاع الأمنية بالقرية، يذكر أن قرية كوم اللوفى شهدت أعمال عنف بسبب ما تردد من إشاعة تحويل منزل لكنيسة، وأسفرت عن حرق منازل للأقباط.

وفى نفس السياق توقفت مساعى الصلح بين الجانبين بسبب تمسك كل طرف بطلباته، ما أدى إلى فشل لجان التهدئه التى شارك فيها نائب مركز سمالوط سمير رشا د.



>حرق 4 منازل أقباط بأبو يعقوب بسبب اشاعة تحويل منزل لكنيسه