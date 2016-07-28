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لمرضى السرطان: 4 أطعمة تقلل من آثار العلاج الكيميائى الجانبية

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لمرضى السرطان: 4 أطعمة تقلل من آثار العلاج الكيميائى الجانبية لمرضى السرطان: 4 أطعمة تقلل من آثار العلاج الكيميائى الجانبية
من المعروف أن العلاج الكيميائى له العديد من الآثار الجانبية التى تؤثر على صحة مريض السرطان، مثل جفاف الفم والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمى وغيرها.

ومن المعروف أن العلاج الكيميائى واحد من العلاجات الأكثر فاعلية للسرطان ويسيطر على أعراض السرطان، رغم آثاره الجانبية العديدة.

وهناك قائمة بالأطعمة التى تقلل من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى قدمها الموقع الهندى "بولد سكاى"،

وتتضمن الآتى:


>1. الجزر: فإنه غنى بالبيتا كاروتين، ويساعد على تقوية الجهاز المناعى ويقلل من خطر الآثار الجانبية الأكثر خطورة الناتجة عن العلاج الكيميائى .

2. اللبن: يساعد على منع جفاف الفم، الذى يعد أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعا للعلاج الكيميائى، وذلك عن طريق الحفاظ على الغدد اللعابية نشطة .

3. الأرز والخبز: فهى من الأطعمة الغنية بالنشا والتى يمكن أن تساعد فى منع الإصابة بالإسهال، والتى تكون من التأثيرات الجانبية للعلاج الكيميائى .

4. الفاكهة الجافة: فمن المعروف أن العلاج الكيميائى يسبب مشاكل فى الجهاز الهضمى، لذلك فإن استهلاك الفاكهة الجافة التى تكون غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 تساعد فى الحد من أمراض الجهاز الهضمى .

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