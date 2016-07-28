تقرير في الجول – كم يبلغ سعر رمضان والنني واللاعبين العرب في فانتازي الدوري الإنجليزي

ينطلق موسم 2016-2017 من الدوري الإنجليزي في الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل لكن هناك منافسة أخرى خارج الملعب ستكون بين عشاق البطولة من جميع أنحاء العالم في فانتازي البريميرليج.

الصراع في الفانتازي بين جماهير الدوري الإنجليزي لا يختلف كليا عن ذلك الذي يكون بين الـ20 فريقا طوال الموسم من أشهر وأقوى البطولات.

وقبل اختيار فريقك استعدادا للجولة الأولى من فانتازي البريميرليج كم تبلغ أسعار اللاعبين المصريين والعرب في المسابقة؟ FilGoal.com يستعرض.

أحمد المحمدي لاعب فريق هال سيتي وضعه موقع الفانتازي من بين لاعبي خط الوسط ويبلغ سعره 5 مليون جنيه إسترليني.

أما محمد النني لاعب خط وسط أرسنال الذي انتقل للفريق خلال الموسم الماضي قادما من بازل فسعره يساوي 5 مليون إسترليني أيضا.

ولكن الوافد الجديد على الدوري الإنجليزي ولاعب ستوك سيتي رمضان صبحي فيتفوق على الثنائي المصري الآخر، حيث يبلغ سعره 5 مليون و500 ألف إسترليني.

هذا عن اللاعبين المصريين فماذا عن اللاعبين العرب؟

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي والمتوج بلقب المسابقة مع ليستر سيتي رياض محرز يبلغ سعره 9 مليون و500 ألف إسترليني.

أما مواطنه سفيان فيجولي والمنضم حديثا لوست هام فيبلغ سعره 5 مليون و500 ألف إسترليني.

ويمكنك ضم الجزائري الثالث في الدوري الإنجليزي ولاعب توتنام نبيل بن طالب مقابل 4 مليون و500 ألف إسترليني وهي نفس قيمة مواطنه ولاعب واتفورد عدلان قديورة.

أما التونسي وهبي الخزري ولاعب سندرلاند فتبلغ قيمته 6 مليون و500 ألف إسترليني، فيما يأتي مواطنه يوهان بن علوان ولاعب ليستر سيتي فضمه يساوي 4 مليون إسترليني.

وأخيرا المغربي نور الدين امرابط ولاعب واتفورد فتبلغ قيمة ضمه 5 مليون إسترليني.