مراسيم بإنشاء سفارات وتعيين ونقل سفراء وتصديق على اتفاقيات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارات للدولة في الخارج ونقل وتعيين وإنهاء مهام أعضاء في السلك الدبلوماسي، والتصديق على اتفاقيات اقتصادية وجمركية بين الإمارات وعدد من الدول الصديقة.

ووفقاً للمراسيم المنشورة في العدد الجديد من الجريدة الرسمية فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 48 لسنة 2016 بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية فلندا في العاصمة هلسنكي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 49 لسنة 2016 بشأن إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية لاتفيا في العاصمة ريغا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 50 لسنة 2016 بإنهاء مهام عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي رئيس بعثة الدولة لدى المملكة المتحدة، وإنهاء مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى جمهورية آيسلندا.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 51 لسنة 2016 بإنهاء مهام يوسف سيف خميس سباع آل علي رئيس بعثة الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2016 بإنهاء مهام محمد نخيره جمعة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وتنهى مهامه كسفير غير مقيم لدى جمهورية غانا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 53 لسنة 2016 بإنهاء مهام سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى دوقية لوكسمبورغ.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 54 لسنة 2016 بنقل عبدالهادي عبدالواحد عبدالغفار الخاجة العوضي سفير الدولة لدى جمهورية النمسا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 2016 بنقل أحمد عبدالله محمد المصلي العوضي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.

كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 56 لسنة 2016 بتعيين جمال حسين رحمة حسين الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة كيرلا لدى جمهورية الهند بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 57 لسنة 2016 بتعيين نبيلة عبدالعزيز سعيد الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي قنصلاً عاماً للدولة في مدينة هونغ كونغ لدى جمهورية الصين الشعبية بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2016 بتعيين صقر ناصر أحمد عبدالله الريسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية مقدونيا وجمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية سان مارينو.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 59 لسنة 2016 بتعيين سالم عيسى علي القطام الزعابي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية تونس، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية مالطا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 60 لسنة 2016 بتعيين حمد محمد حميد سالم الجنيبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية السودان، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية تشاد.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 61 لسنة 2016 بتعيين أحمد علي حمد إبراهيم المعلا عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية رومانيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية بلغاريا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 62 لسنة 2016 بتعيين يوسف عيسى حسن عيسى الصابري عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى بولندا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية ليتوانيا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 63 لسنة 2016 بتعيين سعيد حمدان محمد الحنطوبي النقبي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفيراً للدولة لدى جمهورية نيبال الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 64 لسنة 2016 بتعيين جاسم محمد مبارك عبدالله القاسمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية أرمينيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية جورجيا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 65 لسنة 2016 بتعيين سلطان راشد سلطان الكيتوب النعيمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى مملكة السويد، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية أستونيا وجمهورية فلندا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 66 لسنة 2016 بتعيين معضد حارب مغير جابر الخييلي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى إمارة موناكو.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 67 لسنة 2016 بتعيين عبدالله مطر خميس خلفان المزروعي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى ماليزيا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى سلطنة بروناي دار السلام.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 68 لسنة 2016 بتعيين عبدالله محمد عبدالواحد المعينه عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية تشيلي، سفيراً غير مقيم للدولة لدى دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 69 لسنة 2016 بتعيين خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 70 لسنة 2016 بتعيين سيف عبدالله محمد خلفان الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، سفيراً غير مقيم للدولة لدى مملكة كمبوديا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 71 لسنة 2016 بتعيين محمد سالم أحمد مسعد الراشدي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية جامبيا الإسلامية جمهورية سيراليون وجمهورية الراس الأخضر.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2016 بتعيين عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا، سفيراً غير مقيم للدولة لدى كل من دولة ساموا المستقلة وجزر سليمان وجمهورية فاناواتو.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 73 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى جمعة مبارك سالم الجنيبي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 74 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى محمد عمر عبدالله بلفقيه القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى جمعة محمد عبدالله بليل الكعبي القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 76 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى علي عبدالله محمد سعيد الأحمد القيام بمهام سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 77 لسنة 2016 الذي نص على أن يعهد إلى سليمان حامد سالم المزروعي القيام بمهام سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض أثناء فترة شغله للمنصب.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 81 لسنة 2016 بشأن نقل الشيخة نجلاء محمد سالم محمد القاسمي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الدولة ومملكة هولندا.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 83 لسنة 2016 بشأن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية المجر في شأن التعاون الاقتصادي والفني.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 84 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في شأن الخدمات الجوية.

وأصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم 85 لسنة 2016 بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية قيرغستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2014.

وكيل "تنمية المجتمع"

أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 2016 بنقل سناء محمد سهيل علي حسن من وظيفتها الحالية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة تنمية المجتمع وتعين بوظيفة وكيل وزارة تنمية المجتمع بدرجة وكيل وزارة.