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«كوفى» لجمهور الزمالك: «الرحيل أصعب قرار فى حياتى وعائلتى السبب»

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محمد كوفىأعلن البوركيني محمد كوفي مدافع فريق الزمالك،  الرحيل بشكل نهائي عن القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة رافضاً الاستمرار مع الأبيض.

ونشر كوفي، رسالة لجمهور الزمالك عبر حسابه على “فيس بوك” ، جاء نصها كالتالي :

” جماهير الزمالك أعلن أنني لن استطيع الاستمرار مع الفريق الذي أعطاني الكثير وقدمت له كل ما عندي من جهد.. لم أشاهد مثل هذا العشق للفريق في حياتي مثل الزمالك، وهذا جعلنى دوما ألعب بحماس”.

وتابع: “من يعرفني شخصياً يعلم أن اللعب للفريق هو الشئ الأهم بالنسبة لي، ولكن مثل الكثيرين منكم لدي مسئولية تجاه أسرتي وظروفي ووضعي الحالي لم يضمنا أن أقدم الدعم المناسب لهم”.

وأكمل: “الظروف المحيطة بي وضعتني أنا وعائلتي في معضلة اتخاذ اصعب قرار في حياتي، قرار الرحيل بسبب أهمية أن أعود لدعم أسرتي..والأمور لم تنتهي بالشكل الذي كان يجب أن تنتهي به”.

رسالة كوفى

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