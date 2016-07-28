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عمرو جمال يعتذر للاعب الوداد

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عمرو جمال يعتذر للاعب الوداد عمرو جمال يعتذر للاعب الوداد

حرص عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي على التوجه لغرفة خلع ملابس فريق الوداد للاعتذار للاعب الفريق المغربي أمين عطوشي بعد إصابته أثناء مباراة الفريقين.

وكان الأهلي قد تغلب على الوداد المغربي بهدف دون رد يوم الأربعاء في إطار الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

وشهدت المباراة اصطدام عمرو جمال بعطوشي وتعرض الأخير لجرح قطعي في الوجه استدعى إجرائه عملية جراحية استلزمت 20 غرزة في وجهه.

وقدم عمرو جمال اعتذاره لأمين عطوشي مؤكدا له أنه لم يتعمد إصابته وأن اصطدامهما كان تدخلا طبيعيا على الكرة أثناء المباراة.

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