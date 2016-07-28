وزير العدل التركى: معلومات عن هرب جولن من أمريكا إلى مصر

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج اليوم الخميس، أن تركيا تتلقى معلومات مخابراتية عن أن رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب ربما يهرب من الولايات المتحدة حيث يقيم.

وقال بوزداج لقناة خبر ترك التلفزيونية إن جولن قد يهرب إلى استراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر.

وتقول تركيا إن جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات هو مدبرمحاولة انقلاب وقعت مساء الخامس عشر من يوليو وتم إحباطها، وينفي جولن هذا الاتهام.

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