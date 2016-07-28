"الأمين": يجب عدم ترك الأبناء رهائن لشبكات التواصل

دعا المكتب الإعلامي لخدمة الأمين أولياء الأمور إلى عدم ترك أبنائهم رهائن لشبكات التواصل الاجتماعي خلال قضائهم أوقات فراغهم في إجازة فصل الصيف، وذلك حتى لا يتم استغلالهم فكرياً من قبل الغرباء وخاصة في المحادثات التي يتم إجراؤها عبر التطبيقات الذكية والمحادثات المصاحبة للألعاب الإلكترونية التي تحتوي على دردشات.

وشدد المكتب الإعلامي لخدمة الأمين على أهمية حماية الأبناء فكرياً لعدم الانجراف بسهولة وراء الأفكار التي قد تعرض عليهم من غرباء على شبكات التواصل، وأن لا يثقوا بالغرباء ولا يتقبلوا صداقات أناس لا يمتون لهم بصلة أو يعرفونهم على أرض الواقع حتى لا يسهل استغلالهم أو ابتزازهم.

وقال المستشار الإعلامي خليل آل علي من خدمة الأمين: الكثير من الأبناء يقضي معظم وقته خلال إجازة فصل الصيف في استخدام التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعية والألعاب، وفي ظل غياب الرقابة العائلية قد يتعاملون مع أشخاص غرباء يستغلون هذه الوسائل لاستدراج الأبناء في الحصول على معلومات وبيانات شخصية أو عائلية أو حول المنطقة التي يقطنون بها لأسباب مُضمرة.

وحث المستشار آل علي أولياء الأمور على توعية أبنائهم بالحذر من المواد والأفلام التي يتلقوها من غرباء كالمواد الدينية التي يتم استخدامها من أجل التقرب إليهم ثم نشر الفكر المتطرف لديهم أو تجنيدهم لأغراض متطرفة، مؤكداً أن هناك من يستغل الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل للترويج للأفكار الهدامة وخاصة بين من يعانون من مشاكل اجتماعية لسهول التأثير عليهم وعلى أفكارهم وشخصيتهم لجعلهم يأخذون موقفاً عدائياً تجاه المجتمع، مشدداً على أهمية زرع الوعي لدى الأبناء بهذه المخاطر والتحدث معهم حولها وتوعيتهم بها.

ويستطيع أي شخص يتعرض إلى محاولة الاستغلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محادثات الألعاب الإلكترونية أن يتواصل مع خدمة الأمين ويقدم بلاغاً عبر الرقم المجاني 8004888 "هاتف وفاكس" لتواصل الجمهور معها من داخل الدولة، ومن خارج الدولة يتم اضافة الرمز الدولي 009718004888.

كما وتستقبل خدمة الأمين بلاغات الجمهور عبر الرسائل النصية من الجمهور على الرقم 4444، وعلى البريد الإلكتروني alameen@alameen.gov.ae ، وكذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" عبر حساب @alameenservice""، أو عبر خدمة الواتس آب على هاتف رقم 00971508566657، خدمة البلاك بيري عبر رمز التعريف الشخصي ، بالإضافة الى امكانية تنزيل تطبيق الخدمة من متاجر "بلاك بيري ، أبل ستور ، أند رويد" واخيرا عن طريق الساعة الذكية.